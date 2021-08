O Movimento de Defesa da Vida (MDV), uma Instituição Particular de Solidariedade Social que se dedica a apoiar famílias em situação de crise familiar ajudando a evitar, sempre que possível, a institucionalização de crianças e jovens, está a promover a campanha “Caminhadas pelas Famílias”, com uma caminhada solidária cujo objetivo é sensibilizar a população em geral para a importância da família e angariar fundos para o Projecto Família®, o programa-estandarte da Instituição que já ajudou centenas de famílias em todo o país.

O valor das inscrições será canalizado para a criação de uma bolsa para apoios de emergência para famílias vulneráveis, como, por exemplo, a compra de alimentos e outros bens essenciais.

Os participantes da caminhada solidária são desafiados a percorrer 3 quilómetros, num local da sua preferência, e a publicarem fotografias desse momento nas suas redes sociais, utilizando a etiqueta/hashtag #caminhadaspelasfamílias e identificando o MDV nas suas publicações.

As inscrições para a caminhada estão abertas de 24 de agosto a 11 de setembro, e devem ser realizadas através do endereço online.

Os participantes que se inscreverem até ao dia 30 de agosto receberão, na morada que indicarem, uma garrafa de água reutilizável e dobrável, uma por cada inscrição feita. O stock está limitado a 100 unidades.

«Para além do apoio técnico que prestamos às famílias que acompanhamos, em algumas famílias economicamente mais vulneráveis vão surgindo outros pedidos, sobretudo de bens essenciais (alimentos, fraldas, leite e outros produtos para bebé) que temos de colmatar. Desta forma, deixamos o apelo para que todos participem nesta campanha, de forma a podermos, em situações de crise, dar uma resposta imediata a estas famílias», refere Carmelita Dinis, Diretora Executiva do Movimento de Defesa da Vida.

Projecto Família® preveniu a institucionalização de 163 crianças e jovens no Porto

Entre julho de 2017 e outubro de 2020, 180 crianças e jovens do Porto e Vila Nova de Gaia em risco de serem institucionalizados foram acompanhados pelo Projecto Família®. No fim desta implementação do projeto, foi possível evitar a institucionalização de 163 crianças e jovens, mais 55 do que inicialmente previsto.

O projeto contou com um financiamento de 433.276,00 euros da Fundação Calouste Gulbenkian e do Banco Montepio e foi gerido pela MAZE.

Em 2017, o projeto foi financiado por um Título de Impacto Social (TIS), uma ferramenta da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social que envolve parceiros públicos e privados para financiar projetos inovadores em áreas prioritárias de política pública, mediante a obtenção de resultados sociais mensuráveis.