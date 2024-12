Está de volta o Leite do Pai Natal da Mimosa, uma simbólica embalagem que celebra a magia do Natal e materializa o movimento solidário de apoio e incentivo aos estudos de crianças e jovens com cancro acompanhadas pela Associação Acreditar – associação de pais e amigos de crianças com cancro.

No ano em que dá voz ao mimo e ao seu papel na alimentação, afirmando-o como um direito e ato de carinho e atenção que nos torna melhores e mais fortes, a marca Mimosa reedita este movimento solidário, envolvendo os consumidores numa causa tão nobre, que beneficia as crianças, jovens e famílias.

"Para a Mimosa, cuidar é parte essencial da nossa missão desde sempre e, através da nossa posição de liderança, temos assumidamente um papel ativo na sociedade, capacitando adultos e crianças para uma sociedade mais empática e feliz. E porque Natal é sobretudo mimar os outros, é uma alegria enorme sensibilizar as pessoas para esta causa tão nobre em benefício de quem precisa de acreditar, com muito mimo", refere Beatriz Ferreira, gestora da marca Mimosa, em comunicado.

"Em 2023, contribuímos para minimizar o esforço financeiro da família do Miguel, da Joana, da Bruna, da Laura, da Carolina, do Francisco, da Maria, da Ana, da Cristina, da Inês, do Daniel, da Alice e da Catarina. Neste Natal vamos deixar de novo no sapatinho um contributo de 15 mil euros, que revertem integralmente para novas bolsas de estudo de apoio às famílias que. temporária e inesperadamente, se confrontam com uma nova realidade emocional e financeira", acrescenta a gestora de marca.

"Contamos com a ajuda de mecenas, como a Mimosa , sempre atenta às necessidades das famílias que acompanhamos, para promover não só a integração como a realização pessoal e profissional destes jovens porque, quando o cancro se mete no caminho, ninguém vai sozinho", afirma Jessica Arez, coordenadora de Acompanhamento às Famílias apoiadas pela Acreditar.

A embalagem especial do Leite do Pai Natal está disponível nos hiper e supermercados, para que todas as famílias possam apoiar e fazer parte deste movimento solidário.