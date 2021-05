A Chicco, marca especialista em puericultura, acaba de lançar a nova linha de brinquedos ECO+, com uma abordagem mais sustentável.

A linha ECO+ chega a tempo do Dia da Criança, juntamente com promoções em todos os produtos Chicco, em vigor até ao dia 1 de junho.

A nova linha ECO+, pensada e produzida em Itália, é fabricada em plástico reciclado a partir de resíduos industriais e bioplástico de fontes vegetais, como matéria-prima. A embalagem é feita em papel proveniente de florestas com gestão sustentável e, o seu design apresenta linhas estéticas simples e contemporâneas combinadas com formas ergonómicas, perfeitas para os mais pequeninos. As suas cores pastel remetem para as cores da natureza, transmitindo uma visão mais positiva do futuro.

A introdução desta nova linha ECO+ veio reforçar o compromisso da Chicco em contribuir diariamente para um futuro mais sustentável das novas gerações. A linha ECO+ foi desenvolvida com a maior responsabilidade e atenção à qualidade do produto, respeitando o meio ambiente, porque cuidar dos filhos também significa cuidar do mundo em que irão crescer.

A nova linha, lançada a tempo do Dia Mundial da Criança, está em promoção durante toda a Campanha do Dia da Criança Chicco. Além dos brinquedos, durante este período, a Chicco tem em vigor promoções de 20% de desconto imediato em todos os produtos e até 40% em roupa.

Veja alguns dos brinquedos e os seus preços

A campanha de descontos está disponível online, em todas as lojas físicas, farmácias e pontos aderentes, até ao próximo dia 1 de junho. É possível aceder aos novos brinquedos e descontos em todas as lojas e online em www.chicco.pt.