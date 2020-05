"Este programa visa assim angariar voluntários com disponibilidade para adotar um ‘avô’ ou uma ‘avó’ que resida sozinho(a) e que se encontre numa situação de maior vulnerabilidade social", explica a ALAD, em comunicado.

O programa de voluntariado "Avós Adotados" surge no âmbito do projeto Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G (CLDS 4G).

"Com esta ação, a equipa do CLDS 4G espera colmatar situações de isolamento social dos seniores residentes no município de Castelo Branco, contando também nesta linha com o apoio de diversas instituições da rede social do território, para a sinalização destes casos", lê-se na nota.

O objetivo passa por, através de um contacto telefónico regular e de uma palavra amiga, estabelecer um laço de proximidade que sirva para quebrar os níveis de isolamento social de idosos.