A sessão do “Especial Grávida” terá a duração aproximada de uma hora e meia e vai dividir-se em três grandes temas. O primeiro, que vai ser conduzido pela Enfermeira Alice Araújo, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Momentos de Ternura, vai centrar-se nos cuidados de higiene do recém-nascido.

Por sua vez, Inês Pulquério, formadora do laboratório BebéVida vai explicar as mais valias da criopreservação e o potencial de cura das células estaminais e, para terminar a sessão, a Enfermeira Patrícia Soutinho, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai deixar sugestões para aliviar os desconfortos sentidos durante a gravidez.

A participação nesta sessão é gratuita, sendo apenas necessária inscrição prévia no site da Mamãs Sem Dúvidas, aqui. Ao participar, os casais habilitam-se a receber um cabaz de produtos no valor de 385€, que inclui a oferta da abertura do processo na adesão ao serviço de criopreservação da BebéVida; um peluche Babiage; um estojo de higiene BebéConfort; e ainda um intercomunicador Alecto. A vencedora será anunciada no dia 28 de outubro, na página de Instagram da Mamãs Sem Dúvidas.

