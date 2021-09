Muitos pais concordarão que o sono, ou a falta dele, é um dos aspetos que mais influencia a experiência da parentalidade, mas muita da informação que existe sobre o tema não passa de mitos ou crenças enraizadas que podem criar ainda mais problemas.

Com "O sono do meu bebé", Andreia Neves, cardiopneumologista especializada em sono pediátrico, vai ajudar mães, pais e sobretudo bebés e crianças a terem uma melhor relação com o sono e noites mais tranquilas.

O livro chega às livrarias no dia 7 de outubro, editado pela Ideias de Ler.

Contrariando quem promete soluções milagrosas ou treinos infalíveis, que afirma não existirem, a autora pretende ajudar os pais a tomarem as melhores decisões e adotarem as melhores práticas. Com recurso a evidência científica e numa linguagem acessível, com que os pais se podem identificar, O sono do meu bebé é um guia que permite compreender as diferentes etapas do desenvolvimento do sono desde o nascimento até aos 5 anos e apresenta técnicas e estratégias para que a família tenha noites tranquilas.

Dividido em 14 grandes temas, o livro aborda os padrões de sono da criança, o sono na gravidez, a mudança de quarto, a resistência ao sono, o impacto dos ecrãs, a entrada na creche ou as principais doenças de sono, e, sem esquecer os diferentes tipos de família, dedica dois capítulos exclusivos aos pais.

A apresentação de O sono do meu bebé é no dia 9 de outubro, às 16:00, na FNAC do Marshopping, numa conversa entre a autora e a apresentadora Andreia Rodrigues, que também prefacia a obra.

Quem é Andreia Neves?

Nasceu no Porto, em 1988, e cresceu numa família monoparental, rodeada de mulheres – a mãe e três irmãs. É casada e tem duas filhas, com 5 e 2 anos.

É licenciada em Cardiopneumologia e, após a licenciatura, integrou o Laboratório de Medicina do Sono do Centro Hospitalar Universitário de São João.

Tem formação técnica e científica em Medicina do Sono, certificada pela European Sleep Research Society, e fez o curso de Cronobiologia, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Lecionou a unidade curricular de Estudo do Sono e Ventilação Mecânica na Escola Superior de Saúde do Porto e foi orientadora e júri de provas públicas de vários projetos de investigação na área do sono pediátrico.

Atualmente, está a realizar um doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto sobre a influência do sono no neurodesenvolvimento ao longo da infância.

É coordenadora clínica do Centro de Parentalidade Up2Kids, onde trabalha com uma equipa multidisciplinar na área da pediatria, e colabora com o Centro Pré e Pós-Parto.