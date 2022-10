Quando uma mulher engravida é inundada de informação oriunda de diferentes fontes: das amigas que já tiveram filhos, de livros, das mães, da família. Todos têm uma palavra a dizer. Mas, qual é a opinião que deve então ouvir e acreditar? Muitas vezes pode tornar-se confuso e, por esse motivo, reunimos neste artigo respostas à maioria das dúvidas das nossas pacientes mamãs.

A grávida tem uma maior predisposição para as doenças da cavidade oral?

Sim! Esta é a resposta a memorizar. Durante a gravidez há um aumento da produção de hormonas que favorecem o crescimento de bactérias prejudiciais à saúde gengival. Esse fator, associado a um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, faz com que as gengivas inflamem mais facilmente, apresentem mais hemorragias e sensibilidade ao toque. Além das gengivas, também os dentes estão mais suscetíveis. As náuseas induzem o vómito e tudo isto gera um ambiente mais ácido na cavidade oral, favorecendo a erosão e a cárie dentária.

Os dentes enfraquecem devido à passagem do cálcio para o bebé?

Não! O cálcio está presente nos dentes da mãe de uma forma estável e não é libertado para a corrente sanguínea, ou seja, este não é o verdadeiro motivo. O que realmente acontece é que a maior predisposição para as doenças orais associada a alguma falta de atenção por parte da mãe nos seus próprios cuidados de higiene oral por estar muito focada na saúde e bem-estar do bebé, podem facilitar o surgimento de doença. Desta forma, os cuidados de higiene oral em casa são fundamentais, devendo ser complementados por visitas regulares ao Médico Dentista ou Higienista.

Então, quais os cuidados que a grávida deve ter em casa? E quando deve visitar o Médico Dentista?

- É importante manter uma escovagem dos dentes duas a três vezes ao dia com uma pasta fluoretada. A utilização de fio ou fita dentária prévia à escovagem (uma vez ao dia) e do raspador lingual também é indicada. É aconselhado ter uma dieta equilíbrada, evitar alimentos cariogénicos ricos em açúcares refinados, bem como snacks constantes que impedem a manutenção de um pH equilibrado na cavidade oral.

- As visitas ao Médico Dentista são igualmente fundamentais. Assim como uma grávida se prepara para a gravidez (ler livros ou ter aulas de pré-parto), também o deve fazer no que diz respeito à sua saúde oral. A importância da consulta da grávida é exatamente essa: preparar a mãe para o período de gestação, para que na eventualdiade de existir algum problema, o mesmo possa ser detetado e tratado com antecedência. É essencial termos uma visão e abordagem holística daquilo que é a gravidez. Se a mãe estiver com dores, será isso que vai influenciar o mau-estar do bebé.

Aconselhamos também a controlos regulares com o Higienista Oral, preferencialmente durante o 2.º trimestre da gestação. Consultas estas que devem sempre ser mais curtas e, preferencialmente, no período da manhã. Assim, mais uma vez, é importante salientar: uma infeção oral é bastante mais prejudicial para o bebé do que qualquer tratamento dentário, mesmo que necessite de anestesia.

Um artigo de David Braz, Médico Dentista no Instituto de Implantologia.