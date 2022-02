A BebéVida, laboratório de criopreservação de células e tecidos estaminais, vai realizar entre os dias 4 e 16 de fevereiro, quatro novos workshops destinados aos futuros papás.

O objetivo é, com ajuda de especialistas, esclarecer as dúvidas dos casais relativamente a temas relevantes relacionados com o universo da maternidade e parentalidade.

No dia 4 de fevereiro, entre as 19h00 e as 20h00, a Enfermeira Gina Pinho, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai abordar o papel do pai na gravidez e no pós-parto, ajudando a clarificar de que forma é que os pais podem ajudar mais e melhor a mulher grávida e no período do puerpério.

A preparação do enxoval e da mala de maternidade vai ser o mote do workshop de dia 8 fevereiro, que tem início marcado para as 21h00, em que a Enfermeira Cátia Costa, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai explicar o que não deve ser esquecido para facilitar a chegada do bebé.

Por sua vez, no dia 11 de fevereiro, entre as 19h00 e as 20h00, o tema da sessão é “Desconfortos na Gravidez”, e vai contar com o contributo da Enfermeira Deolinda Frois, especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai partilhar especialmente com as grávidas conselhos úteis para ajudar a diminuir os desconfortos associados à gestação.

No dia 16 de fevereiro, às 18h00, será a vez da sessão dedicada a desmistificar a saúde oral da mulher no pós parto, que será conduzido por Daniela Soares, médica dentista odontopediatra.

Os cuidados de saúde oral são particularmente importantes nesta fase da vida da mulher pois devido às alterações hormonais próprias da gravidez, a gengiva pode doer, sangrar facilmente e a situação agrava-se se não existirem cuidados adequados de higiene oral.

Na primeira quinzena de fevereiro, a BebéVida irá igualmente realizar várias experiências “Eco My Baby”, sessões de ecografias 3D/4D dirigidas a grávidas a partir das 17 semanas de gestação, em diferentes pontos do país, nomeadamente: Porto (dias 4 e 8), Lisboa, Vila Nova de Gaia e Guarda (dia 7), Setúbal (dia 8) e Vila Real de Santo António (dia 10).

Quer os workshops, como as sessões de ecografias são de participação gratuita, sendo apenas necessária inscrição prévia.