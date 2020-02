A príncipio, parece quase um pesadelo, mas há características diferentes: os pesadelos afetam crianças mais velhas, frequentemente acima dos 5 anos (idade escolar, ao invés da idade pré-escolar) e ocorrem na segunda metade da noite.

Os pesadelos ocorrem na fase de sono REM – Rapid Eye Movement – uma fase de sono ativo, em que a criança tem o corpo habitualmente todo relaxado, pálpebras fechadas, mas os globos oculares não páram; esta fase de sono tende a ocorrer a cada 60-90 minutos e é responsável pelos sonhos.

À medida que a noite avança, os períodos de sono REM são mais prolongados, daí que tendencialmente tenhamos mais sonhos durante a madrugada. Os pesadelos são sonhos angustiantes e as crianças despertam do pesadelo. No entanto, ao contrário dos terrores noturnos, as crianças conseguem recordar que despertaram assustadas, podendo, obviamente, não ter uma memória muito coerente da narrativa do sonho (até nós, os adultos, temos dificuldades em recordarmos-nos dos sonhos...). E na manhã seguinte, lembram-se que despertaram com um pesadelo.

E que problemas podem trazer os terrores nocturnos?

Na prática, aqueles que referi no início do texto: sonolência excessiva no período diurno, irritabilidade, problemas de comportamento... No entanto, há alguns sinais de alarme que devem ser tomados em conta: se episódios frequentes na mesma noite, se episódios de despertar associados a movimentos rítmicos da face ou dos membros, então será conveniente fazer uma avaliação mais detalhada. Precisamente na fase de sono profundo, em que as ondas elétricas cerebrais são mais lentas, podem ocorrer outros distúrbios que merecem uma avaliação cuidada.

Os terrores noturnos acabam por se extinguir naturalmente à medida que as crianças crescem, mas existe um estudo muito interessante que associa a prevalência de terrores noturnos na primeira infância com o desenvolvimento de sonambolismo em idade escolar, avaliando grupos familiares específicos.

Ambos os distúrbios ocorrem nos pequenos despertares durante o sono profundo, ou de ritmo lento, que é mais frequente no início da noite. Nas crianças mais velhas, o sonambolismo pode ser responsável por falar durante o sono (um fenómeno independente em si), o levantar-se da cama, o desempenho de atividades frequentemente estapafúrdias, mas por vezes arriscadas, como abrir portas e janelas, praticamente sem memória para o evento na manhã seguinte.

Globalmente, cerca de 30% das crianças com terrores noturnos podem vir a manifestar sonambolismo. Mas esta percentagem é maior quando um dos pais tem história pessoal de sonambolismo (47%) ou ambos os pais (60%).

Como é que se trata um problema que, no fundo, é fruto das características genéticas de uma família? Raramente os terrores noturnos carecem de medidas farmacológicas dirigidas. Como pediatra tento sobretudo tranquilizar os pais e contextualizar a situação de cada criança, face à história familiar. Por fim, não deixo nunca de recomendar as medidas comportamentais de higiene do sono, embora a sua eficácia possa ser limitada nestes casos. No entanto, para situações mais complicadas, que careçam de apoio mais especializado (múltiplos despertares na mesma noite, presença de movimentos anómalos), faz todo o sentido consultar um especialista do sono.

Um artigo da médica Joana Martins, especialista em Pediatria.