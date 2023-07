A leitura deverá continuar a ser uma atividade presente no dia a dia das famílias, que contribui para despertar o prazer pelo conhecimento e para enriquecer os tempos livres da criança.

O contacto precoce com os livros

Ler histórias para as crianças não-leitoras, num ambiente lúdico e aconchegante, cria uma familiaridade com os livros e com o processo da leitura, associando-os a momentos de prazer e afeto, predispondo, assim, a criança para a aprendizagem (formal) da leitura.

Contar aventuras, descobrir as imagens e conversar sobre os livros ou outro material escrito, mostra à criança a importância e a funcionalidade da díade leitura/escrita no quotidiano e motiva-a para aprender a ler.

Para além disso, quando ouvem ler uma história, as crianças aprendem novas palavras e novas expressões que irão enriquecer o seu vocabulário, desenvolvem a imaginação e a criatividade, num mundo de fantasia que simbolicamente recria a realidade, medos e desejos.

Quando ouvem os adultos lerem bem e com expressividade, as crianças experimentam emoções e ficam motivadas para aprender a ler e a contar histórias também.

Torne os livros atraentes

Incentivar para a leitura infantil será uma tarefa fácil se ela estiver sempre associada a momentos de prazer. Para as crianças gostarem dos livros, não é preciso saberem ler. As crianças deverão ser estimuladas a contactar com a leitura desde muito cedo. É necessário que os pais dediquem tempo a ler para a criança. É a leitura entusiasta dos pais que contagia as crianças e as desperta para as suas leituras futuras.

A escolha do livro

A escolha do livro é essencial para o sucesso da atividade leitora. O livro deve ser adequado à idade da criança, mas, fundamentalmente, corresponder aos seus interesses. Ao abordar um tema que a criança gosta, estimula a procura autónoma de conhecimento. Pouco a pouco, deveremos encorajar a procura de outras temáticas, mas respeitando, sempre, o gosto da criança. Não devemos forçar uma criança a ler um determinado livro, pois, assim, já estará a iniciar a atividade da leitura com desagrado. Os livros com imagens e ilustrações são boas opções pois estimulam a criatividade, fazendo com que a leitura “ganhe vida”.

Seja um exemplo

A presença de livros, revistas e jornais em casa e a sua utilização frequente incentiva a criança para a leitura. A sua existência em vários locais da casa estimula a curiosidade em abri-los, explorá-los e familiarizarem-se com diferentes tipos de escrita. A leitura deverá ser um hábito familiar. Se o seu filho o vir a ler, vai com certeza imitar esse comportamento. Procure ler com o seu filho todos os dias, conversando com ele sobre as imagens e sobre o desenrolar das histórias. É importante ir estimulando a compreensão do que está a ser lido.

Um artigo da técnica superior de educação Iolanda Anunciação Tribuzi.