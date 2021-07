O nosso dia a dia é uma verdadeira maratona, repleta de horários, tarefas, atividades e pouco tempo para descansar… Esta azáfama reflete-se nas crianças, que andam muito mais agitadas, com níveis de stress elevados, pouco descanso e alterações de comportamento. Mas é possível reverter essa agitação com a ajuda da alimentação. Conheça as dicas da nutricionista Carla Rodrigues Ferreira.

Uma alimentação desajustada, com escolhas alimentares erradas - como a ingestão de produtos alimentares pouco naturais, altamente calóricos, com muito açúcar e com estimulantes - pode influenciar negativamente o comportamento das crianças. Por isso, siga estas regras alimentares. 1. Pequeno-almoço saudável Nunca deixar a criança sair de casa sem tomar o pequeno-almoço e optar por cereais integrais, produtos lácteos e fruta fresca. Evitar farinhas refinadas, cereais açucarados e iogurtes com açúcar, que provocarão alteração na curva glicémica. 2. Pequenos-snacks Nunca deixar as crianças muito tempo sem comer, pois diminuem o grau de atenção e o rendimento escolar. Oferecer opções saudáveis como snacks: fruta, frutos secos, ovo cozido… 3. Produtos proibidos Refrigerantes, bebidas energéticas, guloseimas, bolachas e iogurtes com mais açúcar, produtos alimentares muito manipulados e com aditivos. Alimentos que acalmam Carne de perú Excelente fonte de triptofano, aminoácido necessário para a produção de serotonina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, e com efeitos calmantes e sedativos reconhecidos. Ofereça aos seus filhos bifes de peru grelhados, peito de peru no forno, hambúrgueres de peru caseiros, entre outros. Banana Para além de ser uma boa fonte de triptofano, precursor de serotonina, que produz efeitos calmantes, contém também potássio que ajuda a regularizar a tensão arterial e funcionamento cardíaco, vitaminas do complexo B que ajudam a acalmar o sistema nervoso e é uma excelente fonte de hidratos de carbono e energia, tornando-se numa opção de snack muito apreciada e prática para as crianças. Óleos de peixe Peixes "gordos" são excelentes fontes de ácidos gordos ómega 3, que melhoram funcionamento cerebral, são protetores cardíacos e promovem a diminuição dos níveis de ansiedade. Ofereça aos seu filhos refeições com salmão, atum, carapau, sardinhas,... Água Manter os níveis de hidratação normais permite controlar alterações de humor. Um artigo da nutricionista Carla Rodrigues Ferreira.