«Dentro de mim vive um Monstro. Este Monstro ocupa todo o meu espaço, engole as minhas palavras para eu ficar em silêncio e até pinta as minhas bochechas de encarnado. Esse Monstro chama-se Vergonha e é um Monstro terrível.»

"O Monstro da Vergonha" é o primeiro livro da psicóloga clínica Tânia Carneiro e tem como objetivo ajudar os mais pequenos a lidar com sentimentos como a vergonha e o medo.

Tendo como ponto de partida episódios de vergonha relacionados com a sua filha de seis anos, conta-nos uma história de coragem e superação sobre este sentimento que surge em muitas crianças. E tu, serás capaz de vencer o medo e a vergonha?

Com texto de Tânia Carneiro e ilustrações de Ana Oliveira, O Monstro da Vergonha (12,90€) chega às livrarias a 21 de julho e já se encontra disponível em www.presenca.pt.

créditos: Editorial Presença

A autora do livro, Tânia Carneiro, é psicóloga clínica especialista em psicologia clínica e da saúde e em psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Sempre se interessou pela temática da vergonha mas, a vontade de explorar mais o tema de forma diferente esteve diretamente relacionado com episódios de vergonha da sua filha de seis anos.

Como é que a posso ajudar? - pensou. O livro "O Monstro da Vergonha" foi a forma que encontrou para tentar minimizar os estragos que a vergonha provoca.

Ana Oliveira foi responsável pelas ilustrações e vive no Porto. É formada em Arquitetura pela FAUP mas dedica-se à ilustração desde 2015 com incursões pela dança, pintura e criação de álbuns ilustrados. Divide-se entre a ilustração infantil na colaboração com diversas editoras e o trabalho com outros clientes como criativa e ilustradora.

As suas ilustrações transmitem uma forte inspiração na natureza e nos temas botânicos, na dança e na psicologia das emoções.