A vida num jardim botânico, histórias encantadas e um mundo à beira mar. Três temas aparentemente tão distintos juntam-se para dar vida à coleção primavera verão 2022, com alguns elementos em comum: a imaginação, todos os sítios mágicos e seus habitantes e o desejo das crianças em explorar tudo o que está à sua volta.

A estação começa com uma viagem pelo jardim botânico. Um verdadeiro clube botânico para salientar a importância do contacto com a natureza durante o crescimento das crianças.

O clássico padrão de flores, os pequenos insetos e uma paleta de cores em tons pálidos de rosa e amarelo, verdes e tons neutros formam esta primeira drop da coleção.

Os contos de fadas da nossa infância inspiram a segunda drop da estação, para criar um reino mágico cheio de príncipes e princesas, dragões e castelos e muita diversão. Um amarelo forte e tons de azul estão presentes em todo o tema, assim como padrões com coroas e toda uma linha comfy em felpa com conjuntos a combinar para menino e menina, perfeitos para os dias agitados dos mais pequenos.

À medida que nos aproximamos do verão, mudamos de cenário para um mundo à beira mar – as redes de pesca são transformadas num padrão abstrato e colorido e as criaturas simpáticas do mar ganham nomes especiais e um grande destaque numa edição especial de t-shirts.

Novos modelos de vestidos e tops para menina ou as t-shirts de manga curta para rapaz foram adicionados aos clássicos que as crianças (e os pais) adoram.

E o mesmo para a coleção de recém-nascido, que mantém os favoritos, como os macacões e mantas de tricot às riscas, mas à qual acrescentámos novidades especialmente desenhadas para o ar livre – novos tecidos como gangas leves e modelos como os vestidos ou os conjuntos de duas peças em felpa.

Materiais naturais de elevada qualidade em tecidos 100% algodão ou algodão orgânico, e tudo desenhado e produzido eticamente em Portugal.

A nova coleção está disponível nas lojas Knot e online.