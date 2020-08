Brincar na areia é bom para as crianças e até há especialistas que aconselham os pais a ter um caixote de areia em casa

Alguns especialistas chamam-lhe o conceito de permanência dos objetos, que também é desenvolvido durante estas brincadeiras. Muitas crianças brincam sozinhas na areia, sob a supervisão dos pais, que preferem, em grande parte dos casos, observar à distância. Nessa situação, são os mais pequenos que comandam os seus próprios jogos, assumindo o comando. As iniciativas que tomam contribuem para o desenvolvimento da sua autonomia, melhorando, em última análise, a autoestima dos mais novos.

As competências sociais que se desenvolvem na praia

Quando a criança não está sozinha no areal, vê-se confrontada com a necessidade de ter de partilhar espaço, brinquedos e brincadeiras. Ao fazê-lo, para além de aprenderem inconscientemente a negociar, para não afastarem os companheiros de diversão, também desenvolvem competências sociais, que acabam por ter depois reflexos nos comportamentos quotidianos. As vantagens são muitas e não faltam especialistas que aconselham os pais a ter um caixote de areia em casa para ocupar os filhos.

Para além de os afastar da televisão, dos tablets e dos telemóveis, é também uma forma de estimular a sua habilidade manual. Nesse caso, o melhor é escolher um local com sombra para o instalar. Antes e depois das brincadeiras, cubra-o com uma tampa que permita a circulação do ar, para não criar humidade na areia e evitar, assim, a criação de condições que favoreçam o desenvolvimento de bactérias e de larvas de insetos. Remexa a areia diariamente, com as mãos, com gestos suaves, para a arejar.

Desinfete-a de 15 em 15 dias. Para o fazer convenientemente, utilize uma porção de lixívia por cada nove de água, num vaporizador. Vaporize a caixa, aguarde 10 minutos, lave a areia com água corrente e aguarde 24 horas antes da criança poder brincar novamente. Deve mudá-la uma vez por ano. Desinfete todas as semanas os brinquedos com que o(s) seu(s) filho(s) brinca(m) na areia e faça-os interiorizar a ideia de que devem lavar sempre as mãos, com água e sabão, no fim das brincadeiras.