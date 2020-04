A tecnologia veio para ficar, mas será que devemos aceitar, passivamente e sem sequer nunca o questionar, que a transformação digital dos dias de hoje domine a nossa vida e a das novas gerações? É isso que está a acontecer, na opinião de Sérgio Filipe Pereira, psicoterapeuta e diretor clínico do Instituto de Apoio e Desenvolvimento (ITAD). Carlos Neto, professor e investigador da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa, corrobora.

"Os pais, claramente, não estão preparados para estas mudanças", afirma Sérgio Filipe Pereira. De acordo com o psicoterapeuta, neste momento, "estão a permitir um uso abusivo dos dispositivos digitais por parte dos filhos, porque lhes é conveniente". Palavras duras ecoadas pelo professor Carlos Neto. "Há um conforto por parte dos pais em quererem que as crianças se mantenham ocupadas nos tablets e smartphones porque estão sossegadas", anui o docente.

"Dessa forma, ficam em silêncio e não perturbam", sublinha. "Isso é uma forma de não lidar com a inquietude das crianças", condena mesmo o docente. No entanto, como também defendem outros especialistas, em Portugal e um pouco por todo o mundo, os benefícios que os progenitores retiram numa fase inicial não compensam os danos que as crianças colhem mais tarde. As consequências da utilização dos dispositivos digitais na infância têm vindo a ser alvo de grande escrutínio por parte das instituições de ensino superior ocidentais, com novos estudos científicos, que incluem alertas, a serem publicados com alguma regularidade.

O primeiro a deixar o mundo boquiaberto veio da Universidade do Iowa, nos Estados Unidos da América, que em 2015, provou que, aos dois anos, 90% das crianças já consegue utilizar tablets e smartphones sem o auxílio de um adulto. Entretanto, já foram divulgadas outras investigações, muitas com conclusões igualmente preocupantes. Uma delas, oriunda da Universidade de Toronto, no Canadá, envolveu 900 crianças entre os seis meses e os dois anos.

O grupo que a realizou comprovou que o uso regular destes dispositivos, a partir de 30 minutos por dia, atrasa o desenvolvimento da linguagem em 49%. A outra pesquisa é da autoria de uma equipa de investigadores da University College London, no Reino Unido, que acompanhou 715 famílias britânicas e que descobriu que alguns bebés com 12 a 18 meses de idade chegam a passar cinco horas à frente de um ecrã. A conclusão a que os cientistas chegaram?