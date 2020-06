Life coaching para crianças. A importância de trabalhar as emoções desde a mais tenra idade

Para ter um futuro sorridente, não basta ter sorte. Boas oportunidades até vão surgindo, mas quem não tiver as ferramentas certas não saberá aproveitá-las, alertam muitos especialistas. É por isso que, a par do estímulo da inteligência e da criatividade das crianças, devem também ser trabalhadas as emoções. É aí que entra o life coaching, uma estratégia de educação que integra uma série de programas de preparação para a vida.

Em entrevista à Saber Viver, publicada originalmente na edição impressa desta publicação feminina, Paula Pinta e Rita Praça, fundadoras da empresa Lifecoaching, explicam como este método pode dotar as crianças de novas ferramentas que as vão ajudar a superar obstáculos e desafios. "Todas as crianças do mundo têm direito a serem mais felizes e futuros adultos de sucesso", defendem as duas especialistas portuguesas.

O que é o life coaching para crianças?

O life coaching é um programa que pretende treinar a inteligência emocional, ajudando as crianças a tirar o máximo partido das suas capacidades e a gerir de forma positiva e construtiva as suas emoções. Uma vez que "a infância é, por excelência, o período da descoberta e da aprendizagem", é, nesta fase, como revelam Rita Prata e Paula Pinto, fundadoras da empresa Lifecoaching, que as crianças devem ser orientadas.

Devem, neste período, um dos mais marcantes do seu processo de desenvolvimento enquanto seres humanos, ser levadas a "utilizar a informação contida nas emoções de forma a dirigir o pensamento para aquilo que é importante", sublinham as especialistas. "Saber lidar com os próprios sentimentos e com os dos outros constitui uma maior garantia de êxito", referem ainda as empreendedoras.

De acordo com Rita Praça e Paula Pinto, "saber utilizar as emoções é uma ferramenta adequada que se traduz numa forma feliz de estar no mundo". Uma opinião que é partilhada por milhares de especialistas em todo o mundo. Como explicam as fundadoras da empresa Lifecoaching, "o programa de inteligência emocional destina-se a crianças entre os três e os 12 anos, sendo a abordagem e as técnicas utilizadas adequadas à idade".