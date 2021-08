Zendaya e Tom Holland formam um dos casais mais badalados do momento. Os atores, que se conheceram nas gravações do filme de 'Homem Aranha: Regresso a Casa', onde fizeram par romântico, acabaram por se apaixonar na vida real.

Os dois aparecem juntos no casamento de um amigo, o produtor musical Josh Florez com Karina Florez. Uma fotografia do momento foi, inclusive, partilhada nas redes sociais.

Segundo uma fonte da revista People, o casal de celebridades já namora há alguns anos, no entanto, procuraram sempre manter a relação o mais privada possível.

Fotografia na qual Zendaya e Tom Holland aparecem juntos© Reprodução - Instagram

