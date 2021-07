Zendaya foi uma das celebridades a chamar a atenção na antestreia do filme da Warner Bros 'Space Jam: A New Legacy', que aconteceu em Regal LA Live, esta semana, no passado dia 12 de julho, em Los Angeles, Califórnia.

Para a ocasião, conforme poderá ver na presente galeria, a artista de 24 anos aposto num conjunto muito colorido de casaco e calções.

Outro dos pontos que se destacou foi o seu penteado com um toque vintage.

Veja na galeria as imagens.

