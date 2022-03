As marchas populares de Lisboa estão de volta em 2022 e com novidades no que toca aos padrinhos de cada bairro. Zé Lopes vai estrear-se como padrinho ao lado de Catarina Miranda.

O repórter da TVI e a digital influencer vão apadrinhar a marcha popular da Baixa.

"A nossa felicidade estampada no rosto diz tudo. Este ano, eu e a Catarina Miranda descemos a avenida como padrinhos da marcha da Baixa. E estas pessoas receberam-nos com tanto carinho... Vai ser bom, muito bom! A marcha é lindaaaaaa", declara o rosto da TVI ao anunciar a novidade nas suas redes sociais.

