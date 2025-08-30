Meghan Markle está de regresso à Netflix com a segunda temporada da série 'With Love, Meghan'.

Quase seis meses depois da estreia da série - que coincidiu com o lançamento da marca da duquesa de Sussex, 'As Ever', eis que Meghan Markle surge para partilhar mais receitas, dicas de bem estar, entre outras coisas, com os fãs.

Durante as conversas com os convidados, Meghan fez também algumas revelações que não passaram despercebidas. Destacamos na presente galeria 10.

1. A dor de Meghan Markle por estar afastada dos filhos no funeral da rainha Isabel II

Num momento em que se revelou mais emocionada, Meghan refletiu sobre o período que passou afastada dos filhos, Archie e Lilibet, a propósito do funeral da rainha Isabel II, em setembro de 2022. Ao todo, foram 17 dias.

"O máximo de tempo que passei longe dos meus filhos foram três semanas. Não estava… bem", afirmou.

Na altura, Meghan e o príncipe Harry já se encontravam na Europa para marcar presença em eventos solidários e a morte da rainha acabou por prolongar a estadia.

Meghan Markle no funeral da rainha Isabel II, em 2022© Getty Images

2. Noite em que o príncipe Harry fez pedido de casamento não correu como planeado

Meghan revelou que o frango que assou para a noite em que o príncipe Harry a pediu em casamento foi um desastre.

"Ainda estava a ter dificuldades em converter graus Celsius com Fahrenheit", confessou.

"Fiz um frango horrível nessa noite. Mesmo terrível. O ponto é, podes cozinhar um frango terrível e ainda assim ter algo por agradecer".



© Getty Images

3. A reação engraçada de Tan France às flores comestíveis

Um dos momentos mais cómicos a segunda temporada acontece quando Tan France, conhecido pelo projeto 'Queer Eye', percebe que Meghan usa flores comestíveis.

"O que é isso eu colocaste?", pergunta. "Flores comestíveis. Adoro-as", diz Meghan.

"Isso é a m**** mais gay que vi em muito tempo", comentou Tan, deixando a duquesa às gargalhadas.

4. Meghan Markle criou presente único para o príncipe Harry

Quando o príncipe Harry completou 40 anos de vida, Meghan Markle presentou o marido com um presente único que criou especialmente para ele. Tratava-se de um boné de basebol, que mostrou na série, que incluía fator de proteção solar 40.



© Instagram_meghan

5. Meghan Markle e Chrissy Teigen lembram os tempos de 'Deal or No Deal'

Tanto a duquesa de Sussex, como a mulher de John Legend lembraram os tempos em que participaram no programa 'Deal or No Deal', no início dos anos 2000.

"Lembro-me de nos colocarem todas em linhas para nos colocarem pestanas falsas, como uma linha de montagem", disse Markle.

"Lembro-me de um dia sair do palco e de haver um saco aberto para colocarmos lá as pestanas. Eu pensei: 'isto é para amanhã?' Meu Deus… Que tempos!"



© Getty Images

6. Quando Meghan soube que o príncipe Harry era o tal

Quando Tan France perguntou a Meghan se houve um momento em que percebeu que Harry era o tal, esta respondeu que sim.

"Sim. No nosso terceiro encontro", lembrou, recordando a viagem que fizeram ao Botswana, onde acamparam por cinco dias.

Questionada ainda sobre quem disse "amo-te" primeiro, Meghan notou que foi Harry.

Meghan e Harry num dos seus encontros© Instagram/Meghan Markle

7. O jantar surpresa de aniversário no Reino Unido

Harry surpreendeu Meghan com um encontro romântico no Reino Unido, para celebrar o primeiro aniversário da sua relação.

A chef Clare Smyth, que tratou das refeições do seu copo d'água, afirmou: "Ainda me lembro de tratar do vosso aniversário. Surpreendemos-te".

© Instagram - Meghan Markle

8. Meghan e Harry serviram frango frito no seu casamento

Meghan Markle revelou ainda alguns pormenores do seu casamento, sendo que um eles foi que serviram frango frito aos convidados, entre outras comidas de conforto.



© Getty Images

9. A obsessão de Meghan Markle por produtos para banho

Quando era adolescente, Meghan Markle começou a interessar-se por produtos para banho e aromas depois de ler numa revista que poderiam ajudar a "conquistar um rapaz".

"Amo o cheio de baunilha", confesso. "Traz memórias. Lembro-me de ler as revistas para adolescentes na escola que diziam: 'Os rapazes gostam quando as raparigas usam coisas que cheiram a baunilha'. Não era um cheio que usaria agora, mas é engraçado", realça.



© Getty Images

10. Meghan homenageia as suas raízes da Califórnia

O sétimo episódio encerra com um tributo de Meghan Markle às comunidade da Califórnia afetada pelos incêndios. Um cartão homenageia os bombeiros e aqueles que foram afetados. "Este episódio, filmado no coração de Malibu, é dedicado aos bombeiros e todos os que foram afetados pelos incêndios devastadores que deflagaram nas comunidades da Califórnia em 2025. Com amor, para todos os nossos vizinhos".



© Getty Images

