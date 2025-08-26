Meghan Markle deu uma longa entrevista ao 'The Circuit', da série da Bloomberg Originals, na qual falou da sua jornada enquanto empresária, da nova temporada da série que criou para a Netflix - 'With Love, Meghan', bem como de alguns aspetos da sua vida pessoal.

Numa conversa franca com Emily Chang, a duquesa de Sussex, de 44 anos, respondeu às mais variadas questões.

"Havia uma tensão inerente de querer ser mais relacionável mesmo na condição de duquesa?", perguntou-se.

"Não, não acho - apenas fui eu mesma. Penso que, provavelmente, foi diferente há anos, quando não podia ser tão expressiva", revelou, referindo-se ao tempo em que representou a família real britânica após o seu casamento com o príncipe Harry.

"Tinha de estar sempre a usar collants de vidro", disse Meghan, deixando a jornalista a rir.

"Vamos ser honestos, aquela não era eu. Não via uns collants de vidro desde os anos 80. Senti que era pouco autêntico, mas é apenas um exemplo parvo", reflete.

"Mas é um exemplo de quando podes vestir-te da maneira que queres ou dizeres as coisas que são verdade e surgir num lugar de forma natural e autêntica, isso é estar bem na própria pele. E isso, é claro, teve várias fases na minha vida", continua.

"Mas agora não, não sinto, não sinto que tenha de provar alguma coisa", completa.

Já não é a primeira vez que a duquesa de Sussex fala dos visuais que usava nos tempos em que fazia parte do grupo sénior da família real.

Em 2022, na série da Netflix 'Harry & Meghan', esta afirmou. "A maioria do tempo que estive no Reino Unido, raramente usei cor. Isso era intencional".

"Pelo que entendi, nunca se poderia usar a mesma cor que Sua Majestade (a rainha Isabel) se houvesse um evento em conjunto, mas também não se poderia usar a mesma cor que nenhum outro membro da família", continuou, referindo-se a Kate Middleton e a Camilla.

"Por isso pensava: 'bem, qual é a cor que provavelmente nunca irão usar? Camel, bege, branco'. Por isso usava muito tons neutros, que também era para passar despercebida. Não estava a tentar destacar-me. Não havia uma versão de mim ao pé da família em que não fizesse tudo o que podia para me integrar. Não queria envergonhar ninguém", completou.

Vale recordar que Harry e Meghan acabaram por deixar o núcleo sénior da família real britânica em 2020, no âmbito de um processo que ficou conhecido como 'Megxit'. O casal ficou numa fase inicial hospedado no Canadá, instalando-se mais tarde, em definitivo, em Montecito, Califórnia, onde compraram a casa em que vivem.