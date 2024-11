William e Kate viveram durante anos numa luxuosa casa no Palácio de Kensington, no entanto, em 2022, decidiram mudar de estilo de vida e irem para o campo, em Windsor

Na altura foi referido que os príncipes de Gales queriam ficar mais perto da rainha Isabel II, contudo, houve mais razões que justificaram a decisão.

Atualmente, William e Kate habitam na Adelaide Cottage, uma propriedade com quase 200 anos que foi construída para ser refúgio de verão para a rainha Adelaide, em 1831.

Ao contrário de Kensington, que tinha 20 quartos, esta casa tem apenas quatro quartos. Segundo especialistas em realeza, o lugar traz à família um senso de "normalidade".

"Acho que surpreenderam muitas pessoas quando se mudaram para lá", notou o especialista Duncan Larcombe à revista OK. "Há muitos lugares para os quais podiam ter-se mudado, mas a Adelaide Cottage cumpre o seu desejo enquanto pais de uma família normal, onde não haja empregados e não tenham 30 quartos", sublinhou.

"O William prefere ter os filhos por perto, nos quartos ao lado do dele", continuou.

Por seu turno, a autora Katie Nicholl afirmou que a família está "muito, muito feliz". "Poder viver no meio do Windsor Home Park, onde conseguem passar despercebidos e circular em completa privacidade, faz com que a diminuição do espaço valha a pena".