Os terrenos do Castelo de Windsor foram invadidos por dois homens enquanto, ao que tudo indica, o príncipe William, a mulher Kate Middleton e os filhos do casal, George, Charlotte e Louis dormiam na casa onde residem, nas proximidades.

O The Sun conta que dois homens escalaram uma cerca de 1,80 metros à noite e roubaram veículos agrícolas. "Eles devem ter estado a observar o Castelo de Windsor durante algum tempo", destacou uma fonte.

"Eles tinham de saber quais os veículos que estavam guardados antes de invadirem a propriedade e também qual era o melhor momento para fugirem sem serem apanhados", acrescentou.

"Foi num domingo à noite, no período escolar, por isso os jovens príncipes e a princesa estariam acomodados na Adelaide Cottage, ali perto", comentou ainda.

Sabe-se ainda que os ladrões usaram um camião roubado para arrombar um portão da segurança da propriedade real. Dois homens disfarçados fugiram depois numa camioneta e numa moto 4, que estavam guardados na propriedade.

O rei Carlos III e a rainha Camilla não estavam presentes no local. Ainda assim, acredita-se que os príncipes de Gales e os filhos estariam em sua casa, em Adelaide Cottage, que fica a cinco minutos de distância do Castelo de Windsor. Aliás, destaca ainda o The Sun, a família costuma usar com regularidade o portão que foi destruído.

