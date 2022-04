Depois de passar uma longa temporada no Castelo de Windsor, mais do que no Palácio de Buckingham, a rainha anunciou que esta passaria a ser a sua residência oficial.

Tendo isto em conta, o príncipe William e Kate Middleton, que se têm dividido entre o Palácio de Kensington, em Londres, e Anmer Hall, em Norfolk, planeiam juntar-se a sua majestade este verão.

Segundo noticia o The Sun, os duques estão a considerar ocupar uma propriedade privada em vez de recorrerem a uma das detidas pela realeza britânica. O casal está também à procura de escolas para os filhos nas localidades próximas.

Conforme já tinha referido ao Express, o especialista em realeza Jonathan Sacerdoti notou que William e Kate querem ficar próximos de Isabel II.

"Ela teve um ano terrível, que incluiu a perda do príncipe Filipe, e não querem imaginar a rainha sozinha... Ela de certeza que se sentirá sozinha por ter perdido o marido, algo com que muitas pessoas estão familiarizadas. Se o William e a Kate se mudarem para perto dela, isso poderá ajudar, sobretudo com as crianças lá", defendeu.

