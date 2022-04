Numa semana intensa, marcada pela homenagem ao príncipe Filipe, as netas da rainha Isabel II decidiram encontrar-se para desfrutarem de um animado almoço de primas.

As princesas Eugenie e Beatrice, filhas do príncipe André, reuniram-se com Zara Tindall, filha da princesa Ana, no restaurante Scott's, em Londres. Também os maridos - Jack Brooksbank, Edoardo Mapelli Mozzi e Mike Tindall - estiveram presentes.

Segundo o Daily Mail, que divulgou fotos do encontro, o almoço aconteceu depois da missa em homenagem ao marido da rainha Isabel II, na passada terça-feira, 29 de março.

