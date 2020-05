Nos últimos tempos, a família real britânica viu-se obrigada a lidar com uma série de problemas, quer relacionados com polémicas à volta dos seus membros, como aconteceu com o afastamento de Harry e Meghan Markle, quer quanto ao novo coronavírus, com o qual o príncipe Carlos acabou por ser infetado.

Segundo o jornal britânico The Sun, os irmãos William e Harry vêem-se agora confrontados com um novo documentário acerca da mãe, a princesa Diana, intitulado: 'Being Me: Diana'.

A publicação revela que este programa irá falar sobre as batalhas de Lady Di contra os problemas mentais, sobre os distúrbios alimentares, o seu casamento infeliz com Carlos e ainda da dolorosa infância.

O jornal revela que o documentário deverá estar disponível na Netflix e conta com imagens nunca vistas de entrevistas que Diana deu entre 1990 e 1992.

"A realeza irá recusar-se a fazer parte, assim como a família Spencer. O William e o Harry irão ficar muito chateados e zangados. É particularmente stressante para o Harry, porque ele tem vindo a trabalhar com a Netflix. No momento em que os membros lidaram com o afastamento do Harry e da Meghan, este timming não é bom", deu conta uma fonte.

Ainda não se sabe quando é que o projeto ficará completo.

