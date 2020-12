João Valentim volta a dizer adeus ao 'Você na TV', mas desta vez é uma despedida definitiva. Isto porque o programa das manhãs da TVI chega ao fim para dar início ao '2 às 10', com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

"Volto a dizer adeus ao 'Você na TV'. Esta é para sempre. Nunca sonhei trabalhar neste programa de televisão e muito menos ser repórter. Toda a minha vida tem sido assim... sem planos", começou por dizer.

"Levo deste programa as maiores gargalhadas que alguma vez dei. Fiz de tudo neste programa. Entrevistei de norte a sul. Conheci pessoas inspiradoras. Fiz alguns amigos pelo meio das reportagens. Sinto que só ganhei. Espero que te tenha honrado, 'você na tv'. Um abraço, meu programa favorito", concluiu.

Recorde-se que João Valentim já se tinha despedido do programa antes, quando se mudou para a SIC com Cristina Ferreira. Entretanto, regressou à TVI para voltar a trabalhar no 'Você na TV', onde esteve até hoje.

