Lili Caneças foi entrevistada no 'Dois às 10', da TVI, e logo ao início da conversa com Cristina Ferreira partilhou que houve muitas pessoas que a "usaram para serem famosas".

"Abria portas, levava às festas, acompanhavam-me, ajudei em imensas ocasiões. Sabia [disso] mas não me importava nada porque era jogo aberto", destacou, dando de seguida um exemplo recente em que ajudou um motorista da Uber.

"Ainda hoje, o senhor da Uber que me trouxe precisa de uma casa em Lisboa e dei-lhe o contacto do assistente do Carlos Moedas [presidente da câmara municipal de Lisboa], que me adora e que lhe vai resolver o problema. O senhor da Uber, que nunca mais o vou ver na minha vida. Adoro poder ajudar as pessoas porque se tenho contactos... Tenho contactos no mundo inteiro, Cristina", contou.

De seguida, Lili Caneças falou da famosa publicidade que fez para o Lidl e revelou que recebeu um "balúrdio".

"Porque é que não preciso de estar a trabalhar na televisão? Porque já ganho dinheiro com o Instagram. Fiz o anúncio do Lidl - que ficou fantástico - e ganhei um balúrdio. Fiz uma quantidade [de publicidade] sempre de marcas que acho que são fantásticas. Os produtos de luxo do Lidl eu conheço", disse.

