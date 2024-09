A peça vestida pela socialite que adora festas foi mais uma criação de João Rolo, o seu costureiro predileto.

Já se sabe que Lili Caneças, aos 80 anos, adora festas. E os Globos de Ouro não são exceção. Como tal, a socialite portuguesa tende sempre a vestir-se a rigor.

Quatro dias depois, Lili Caneças apresentou-se na passadeira vermelha com uma peça semelhante, mas em tons rosa pastel. “Esta semana, o João Rolo fez-me este vestido de alta costura, porque eu me lembrei daquele outro vestido que ainda tenho lá, o branco”, explicou ao Fama ao Minuto.

“Também é todo bordado, mas este tem cristais Swarovski e uma capa de plumas. Está lindíssimo”, acrescentou.

Questionada sobre a sua presença em mais uma Gala dos Globos de Ouro, a socialite respondeu com uma das suas frases mais icónicas: “Os Globos de Ouro têm uma energia muito especial, que lhes dá a sensação de festa. E como toda a gente sabe, eu adoro festas. Digo sempre: ‘a vida é uma festa. Cabe-te a ti ser convidada para ela’".

Esta segunda-feira, 30 de setembro, Lili Caneças fez questão de exibir, mais uma vez, o seu look nas redes sociais.

"Na Red Carpet da XXVIII edição dos Globos de Ouro SIC/Caras onde o talento Português é premiado, com um vestido lindíssimo rosa pastel, de tule todo bordado a cristais Swarovsky, com uma capa de plumas do mesmo tom, haute couture pelo talento de @joao_rolo_couture… que me tem vestido para as festas mais fantásticas em todo o mundo”, lê-se na legenda de uma das fotografias partilhadas pela socialite.

