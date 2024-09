Ana Moura estreou, na XXVIII Gala dos Globos de Ouro, o seu novo single, ‘Desliza’, e homenageou ainda aquela que, para si, era “uma das pessoas mais especiais e mais influentes na música” - Sara Tavares, que faleceu em outubro do ano passado.

No âmbito do seu novo tema, a fadista surgiu na passadeira vermelha com um vestido todo transparente.

“Eu sou fã do minimalismo”, começou por dizer aos jornalistas. “Este vestido é uma peça de arquivo, dos anos 2002. É da Ann Demeulemeester e eu achei que era o vestido que acompanhava a narrativa deste meu último single”.

Ana Moura© sic.pt

De acordo com a artista, ‘Desliza’ “foi inspirado num ensaio de uma escritora norte-americana, no qual reclama os direitos das mulheres e de quem sinta que tem esse lado feminino - que é o erótico. Ela redefine o que é o erótico, que a sociedade patriarcal tende a confundir com o pornográfico, porque são coisas diametralmente opostas”. O seu vestido procurou traduzir essa visão, fazendo com que Ana Moura se tornasse num dos rostos mais surpreendentes da gala do domingo passado.

A cantora fez ainda um balanço da carreira e assumiu estar a viver a sua “melhor fase”, preparando-se para iniciar uma digressão internacional.

Leia Também: Os visuais da passadeira vermelha dos Globos de Ouro 2024