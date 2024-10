No passado domingo, 29 de setembro, decorreu a XXVIII Gala dos Globos de Ouro da SIC e a fadista Ana Moura surpreendeu na passadeira vermelha ao usar um vestido totalmente transparente.

Segundo as palavras da artista, a ideia era "redefinir" aquilo que muitos consideram erótico e contrariar a "sociedade patriarcal em que vivemos"

Contudo, até hoje, 7 de outubro, o seu look tem dado que falar... e não é pelas melhores razões.

No dia 6 de outubro, a cantora marcou presença no podcast 'Isso não se diz', de Bruno Nogueira, e revelou: “Nunca pensei que tomasse uma dimensão tão gigantesca. (…) Estive até à última com os tapa mamilos, com biquínis e não sei o quê. Mas pensei: 'isto estraga tudo, estraga todo o propósito. Não. Vou assim'. Decidi mesmo a sério… uns 15 minutos antes".

Em conversa com o humorista e ator, a fadista admitiu ainda que tem recebido "ameaças e mensagens assustadoras" devido à ousadia, a maioria enviadas por homens.

"Agora, quando fui a Fafe, disse ao meu road manager que queria estar sempre acompanhada, porque posso levar uma boca desse género. Isto faz-me ter um bocadinho mais de receio", lamentou.