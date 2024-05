"A idade é só um número, estamos quase no verão". Lili Caneças deu assim início a uma curta reflexão sobre o tempo e sobre a próxima estação do ano, que está mesmo aí à porta.

A socialite, na legenda de uma fotografia sua, começou por dizer que no verão "tudo é possível", tal como "viagens, novos relacionamentos, gargalhadas, festas, férias e tempo para nada fazer".

"Faça como eu: exercício físico, cuidado com a alimentação, oito horas de sono, não se enerve, não tome decisões, prepare-se para brilhar e celebrar a vida. O 'inverno do nosso descontentamento' ficou numa gaveta…", acrescentou depois Lili, atualmente com 80 anos.

Por fim, a socialite escreveu: "Faça tudo o que lhe apetecer, você é a pessoa mais importante da sua vida".

Leia Também: Castelo Branco: "Enquanto for casado com a Betty, as joias são nossas"