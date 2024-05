José Castelo Branco fez um novo direto nas redes sociais, este domingo, dia 26 de maio, e nele respondeu a várias questões deixadas pelos seguidores.

O socialite começou por desmentir Duarte Siopa, comentador da CMTV, e garantiu que este "nunca frequentou" a sua casa. "Foi duas ou três vezes lá a casa para festas porque uma amiga nossa jornalista nos pediu. Nunca veio à nossa casa e eu nunca fui a casa dele. Não minta mais, não diga baboseiras. Limite-se a ser comentadeira", fez notar inicialmente.

Indignado, Castelo Branco sublinhou que nunca viu "tanta mentira junta" desde que foi apresentada a queixa de violência doméstica pela companheira, Betty Grafstein, à unidade hospitalar onde esta se encontra internada, 'apontando' depois o dedo à ex-amiga Marcella Fernandes, bem como a Roger Grafstein, filho de Betty.

"Uma afilhada da Betty tinha autorização para visitá-la e o filho cortou, tinha lá aqueles capangas [da Marcella]", vincou o negociador de arte.

Questionado depois pelas joias que Marcella revelou terem sido guardadas por Guilherme, o filho de José, o socialite disse: "As joias são minhas! Umas a Betty deu-me e outras são minhas. Enquanto for casado com a Betty, as joias são nossas".

José Castelo Branco mostrou-se também inconformado com o facto de Roger estar a "tentar separá-lo" de Betty depois de tantos anos juntos. "Agora que a mãe está mal é que ele nos está a tentar separar", disse então.

O socialite admitiu ainda que na semana passada "só chorava" e que emagreceu vários quilos. "Agora estou outra vez a comer. Quem está a sofrer, muito mais do que eu, é a senhora minha mulher", acrescentou.

Já sobre as alegadas empregadas que têm vindo a testemunhar de forma anónima e que o acusam de ter agredido a esposa durante vários anos, José referiu: "Aparecem criadas que mentem com todos os dentes. Se viam tanta barbaridade, porque não denunciaram na altura? (...) Alguma vez eu escondia comida da Betty? Se dissesse 'não come mais gelados nem chocolates', era uma coisa, mas esconder comida?".

José Castelo Branco terminou a emissão a pedir orações para Betty Grafstein, que continua internada no Hospital CUF Cascais.

