José Castelo Branco colocou esta sexta-feira, dia 24 de maio, a pulseira eletrónica, uma das medidas de coação impostas pelo juiz depois de ter sido acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein.

De acordo com a SIC Notícias, o socialite foi visto a entrar nas instalações Direção Geral de Reinserção Social onde lhe foi colocada a pulseira eletrónica.

Outros meios de comunicação relataram ainda que José Castelo Branco esteve em direto na sua página de Instagram esta sexta-feira, tendo referido que ira colocar o dispositivo.

"Estou a caminho, vou levar com uma pulseira eletrónica sim senhora. Vou cumprir a lei", terá dito durante o direto. "Podia estar em Nova Iorque, elas são tão burras que eu podia estar em Nova Iorque. Ninguém me tirou os meus passaportes", acrescentou, segundo alguns meios de comunicação que citam o direto.

De recordar que foi no início de maio que José Castelo Branco foi detido perante as acusações de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, que continua internada no hospital.

Depois ser ouvido pelo juiz no Tribunal de Sintra, o socialite ficou a conhecer as medidas de coação. O negociador de arte ficou sujeito a meios técnicos de controlo à distância (pulseira eletrónica) e está, por isso, proibido de permanecer na residência que Betty Grafstein vier a ocupar quando receber alta hospitalar. Também deixou de poder procurar visitar a mulher no hospital.