O fim do ano de 2020 representará igualmente o fim do programa 'Você na TV'. O programa das manhãs despede-se dos espetadores depois de vários anos de sucesso, para que em janeiro de 2021 comece a nova grande aposta da estação: 'Dois Paras as 10', formato que será apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Mas antes disso, os espetadores têm ainda um mês para se despedirem do 'Você Na TV'. E também Cristina Ferreira já começou as despedidas.

Esta quarta-feira, dia 9, a apresentadora partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo divertido que reúne as melhores imagens do formato, do qual fez parte durante mais de 14 anos.

"O que me emociona ver estas imagens. Foram muitos anos da minha vida. Este é o último mês de um dos mais marcantes programa da televisão portuguesa. Está a chegar ao fim. Em cada dia viveremos uma despedida. Até chegar o último", pode ler-se na legenda das imagens que emocionaram Cristina.

Saiba mais sobre a novidade que irá marcar o último mês do programa 'Você Na TV': É já amanhã! Os nomes que vão fazer companhia a Goucha nas manhãs