Esta terça-feira, 14 de setembro, será transmitida no programa de Manuel Luís Goucha uma conversa que o apresentador teve com Anna Westerlund, mulher do ator Pedro Lima.

Na sua conta de Instagram, Goucha partilhou um excerto da conversa na qual este lhe pergunta se alguma vez Anna "tinha imaginado que Pedro partiria desta forma".

"Eu e o Pedro falámos disso dias antes e eu perguntei-lhe se lhe passava pela cabeça. Ele olhou-me olhos nos olhos e respondeu-me que não. Eu acreditei, porque o Pedro não era mentiroso. Mas a verdade é que o amor não salva tudo", nota.

"Não houve espaço para me zangar. Houve espaço para lhe pedir desculpa", acrescenta por fim.

Leia Também: Goucha em lágrimas na primeira entrevista com viúva de Pedro Lima