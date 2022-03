Foi há quase cinco anos que morreu Chester Bennington e o cantor continua a ser recordado pela mulher, Talinda Bennington, especialmente em data marcantes.

Ainda este domingo, 20 de março, o vocalista dos Linkin Park teria celebrado mais um aniversário, data que Talinda Bennington assinalou na sua página de Instagram.

Junto de uma fotografia do músico, Talinda escreveu: "Parabéns, meu amor! Sentimos muito a tua falta. A dor não diminui, mas aprendemos a viver com ela, é o que eles dizem. Não sei se acredito nisso. Não há como aprender a viver com este luto. Estou a fazer o meu melhor para criar os nossos bebés da maneira que sempre falamos. Era a minha outra metade e é tão difícil caminhar sem ti. Amo-te e estamos a celebrar", completou.

De recordar que Talinda e Chester têm três filhos em comum, Tyler Lee e as gémeas Lily e Lila. O vocalista dos Linkin Park é ainda pai de mais três filhos, fruto de relações anteriores.

