Jaime Bennington, o filho mais velho do antigo vocalista dos Linkin Park, que morreu em 2017, criticou, na segunda-feira, o regresso da banda com uma nova vocalista e acusou Mike Shinoda, um dos fundadores, de "apagar a vida e o legado" do pai.

Ao longo de várias publicações nas histórias da rede social Instagram, Jaime, de 28 anos, afirmou que "as pessoas não estão com dificuldades em aceitar que os Linkin Park se reinventem", mas sim em aceitar que "contratou Emily Armstrong para substituir Chester Bennington", apesar de saber da sua ligação à Cientologia e a Danny Masterson, um ator que foi condenado a 30 anos de prisão por violação de várias mulheres.

"Silenciosamente, apagaste a vida e o legado do meu pai", frisou, acrescentando que o anúncio da banda surgiu no mês em que se assinala o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Chester Bennington, recorde-se, colocou termo à própria vida a 20 de julho de 2017, quando tinha 41 anos.

Jaime disse ainda que a decisão foi um "choque" e que os fãs "vão precisar de tempo para processar e entender". "Traíste a confiança depositada em ti por fãs de décadas e seres humanos solidários, incluindo eu próprio", escreveu.

Emily Armstrong, cofundadora da banda Dead Sara, já emitiu um esclarecimento sobre a sua relação com Danny Masterson, garantindo que o "julgou mal" e que "nunca mais falou" com o ator desde a sua condenação.

"Para dizer isto da forma mais clara possível: não tolero abusos ou violência contra as mulheres", garantiu.

Os Linkin Park têm agendada uma digressão com seis concertos, que incluem Los Angeles, Nova Iorque, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá. O novo álbum da banda será divulgado a 15 de novembro.