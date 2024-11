Vitor Kley pode estar apaixonado. O cantor foi visto num concerto, na passada quarta-feira, dia 13 de setembro, com uma companhia muito especial.

Segundo a imprensa brasileira, e como podemos ver nas imagens, Vitor e Bianca Andrade aproveitaram o espetáculo de Lilinker da melhor forma, a cumplicidade foi notória já que não faltaram risos e conversas bem próximas.

E quem é Bianca Andrade?

Influencer e empresária, 'Boca Rosa', como é conhecida no meio digital, tem 30 anos e 19,8 milhões de seguidores no Instagram, bem como um império na área da cosmética. Bianca é fundadora e CEO da Boca Rosa Company. Veja as imagens de Bianca na galeria.

Vitor Kley e Carolina Loureiro namoram entre 2019 e 2022. Depois da atriz portuguesa, o músico não assumiu mais nenhum romance.

Leia Também: Aos 95 anos, atriz Fernanda Montenegro entra para o Guinness