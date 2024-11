Aos 95 anos, Fernanda Montenegro continua a somar galardões e importantes distinções na sua carreira. Mais recentemente, a atriz entrou para o Guinness.

"Fui agraciada esta noite, com a notícia do recorde mundial Guinness World Records de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de Simone de Beauvoir, no parque do Ibirapuera", fez saber através da sua página de Instagram.

O feito que a levou a conseguir o recorde mundial decorreu a 18 de agosto deste ano, contando na plateia com 15 mil pessoas.

"Divido em agradecimento, este prémio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação. Meu abraço especial, ao Itaú que tornou esta leitura possível", declarou ainda, mostrando o seu agradecimento.

