Virgínia Fonseca usou a sua conta no Instagram para revelar que a filha mais velha, Maria Alice, que completa três anos em maio, vai começar amanhã, dia 27 de fevereiro, a ir à escola.

No entanto, o marido da influenciadora digital, o cantor Zé Felipe, não concorda que a menina comece já o seu percurso escolar.

"Quer que ela vá para escola mesmo?”, pergunta o cantor brasileiro, ao que a mulher responde que sim e que a menina "vai para a escola amanhã". "Ela é tão neném [bebé], não precisa. Não precisa. Ela é neném ainda", continuou o cantor, ao que Virgínia afirmou que a menina tem quase três anos.

"Vai fazer em maio três anos. Quer levar ela com quantos, sete?", questionou a influenciadora digital, ao que o marido respondeu que não e que queria que a filha fosse para a escola com a mesma idade com que ele foi, cinco anos.

Veja o vídeo do momento na galeria.

De recordar que o casal tem ainda uma filha mais nova, Maria Flor. Virgínia encontra-se grávida pela terceira vez, agora de um menino, que se vai chamar José Leonardo.

