A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, foram pais pela terceira vez este domingo. José Leonardo nasceu de cesariana e é o primeiro menino do casal.

Os detalhes foram partilhados pelos pais nas redes sociais.

"Hoje às 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Ze Leonardo!! Vc é LINDO e sua família ta feliz deeeemais com sua chegada meu amor", escreveram na legenda que acompanha um vídeo onde mostram pormenores do parto. A maternidade tinha decorações de cavalos e botas e até lembranças para quem fosse visitar a influenciadora brasileira e o filho no hospital.

A influenciadora e o cantor brasileiros anunciaram a terceira gravidez em janeiro deste ano, para encanto dos milhões de seguidores de ambos.

Virginia e Zé Felipe estão juntos desde 2020 e já são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

