Esta semana, Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram que o terceiro filho que esperam em comum é um menino e que o bebé se vai chamar José Leonardo, uma homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo.

No seu canal no YouTube, a influenciadora digital brasileira publicou esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, um vídeo no qual respondeu a diversas perguntas dos seus seguidores.

A última questão colocada foi sobre se queria ser mãe novamente, ao que Virgínia respondeu afirmativa, revelando que a "meta" do casal, por enquanto, é a de ter quatro filhos.

Pode ver a resposta da influenciadora no vídeo abaixo a partir do minuto 9:30.

De recordar que Virgínia e o cantor são já pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

