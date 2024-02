A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, vão ser pais pela terceira vez e anunciaram esta terça-feira que vão ter pela primeira vez um menino.

O anúncio foi feito num 'chá de revelação', no qual os papás ficaram a saber o sexo do bebé. O casal brasileiro já tinha feito eventos deste tipo para anunciar o sexo das duas filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor.

Além de saberem que seriam pais de um menino, os dois anunciaram ainda o nome do bebé: José Leonardo, uma homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo.

"Como assim? Até agora a ficha não caiu que é o José Leonardo! Essas fotos demonstram um pouco da emoção que sentimos com essa noticia!! Só gratidão!! Que venha com muita saúde, porque amor já tem demais! Toda a honra e glória a Deus", escreveu Virginia, partilhando um conjunto de fotografias do evento.

