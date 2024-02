Bruna Gomes está a celebrar esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, uma data muito especial.

Foi há precisamente dois anos que a influenciadora digital chegou a Portugal, uma data que decidiu assinalar na sua conta no Instagram com a partilha de um texto e um vídeo, com vários momentos seus no 'Big Brother'.

"Hoje faz dois anos que pisei em Portugal pela primeira vez. Foi tudo muito rápido e lembro que era estranho a sensação de não saber o que ia acontecer mas estava tranquila. Meu pai sempre disse que não importa o que nos façam ou digam, quem se mantém fiel a si, terá uma vida completa. Levo no meu coração a decisão mais certa que tive e uma gratidão enorme por quem me acolheu. Obrigada por tudo, meu novo lar", escreveu Bruna, na legenda do vídeo.

De recordar que foi no reality show que a influenciadora digital conheceu o atual companheiro, Bernardo Sousa, de quem está noiva.

