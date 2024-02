Bruna Gomes estava a chegar da Figueira da Foz, onde esteve em trabalho, quando Bernardo Sousa anunciou em direto que iria desistir do 'Dança com as Estrelas'. A influenciadora 'correu' para perto do noivo e, em menos de nada, já estava nos estúdios da TVI para confortá-lo.

Foi nas redes sociais que Bruna partilhou uma fotografia ao lado de Bernardo, abraçando-o, tendo acrescentado somente a palavra "amo-te".

Desta forma, Bruna Gomes demonstra apoio ao companheiro pela decisão dura de abandonar o concurso de dança da TVI depois das várias críticas que têm surgido.

Bernardo, vale lembrar, tem sido acusado de apenas permanecer no programa por ser amigo da apresentadora Cristina Ferreira.

