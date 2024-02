Afinal, a saga das desistências na TVI não afetam apenas o 'Big Brother'. Bernardo Sousa desistiu este sábado, dia 17 de fevereiro, do 'Dança com as Estrelas', isto depois de ter sido sempre, desde a primeira gala, alvo de críticas pelo facto de ser salvo ainda que fosse, de todos os concorrentes, o que menos aptidão tinha para a dança.

Antes da sua última atuação no formato, Bernardo comunicou a decisão em direto. "O programa para mim termina hoje. Sinto que está na hora, por mim e pelos meus colegas mas, acima de tudo, pelo desportivisimo e carinho e amizade que temos todos", começou por dizer, sem esconder as lágrimas.

"[Quero] pedir desculpa à Daniela [que foi o seu par no concurso] e agradecer-te a ti [Cristina Ferreira], à produção e aos jurados que tiveram, às vezes, palavras menos boas para mim. Evolui, saí da minha zona de conforto e nunca tinha entrado num palco, muito menos para dançar. Que isto sirva de mensagem para vocês não desistirem do que gostam e do que querem fazer", acrescentou depois.

Também Cristina quis deixar algumas palavras. A apresentadora foi implacável em relação a algumas críticas que diziam que Bernardo apenas era salvo do programa por ser seu amigo: "Ele esteve em pé de igualdade. O Bernardo foi convidado para este programa, como foram convidados os outros participantes. O Bernardo esteve desde o início em pé de igualdade com os outros participantes, menos numa coisa: ele era, de facto, o que menos tinha experiência na dança e o que mais timidez tinha de todos e esteve aqui desde o primeiro minuto a tentar superar-se gala após gala".

"As regras eram claras, os votos eram dependentes daquilo que acontecia, dados pelos jurados e também pelos votos do público. Semana após semana fez-se um somatório desses votos e, por isso, o Bernardo e a Daniela foram continuando neste programa", justificou Cristina, que referiu ainda: "Aquilo que foi dito sobre o Bernardo, a mim envergonha-me, porque aquilo que todos nós devemos ter para com o outro é, acima de tudo, empatia. Quando não concordo com o que está a acontecer tenho instrumentos para mudar isso".

Cristina disse também que todas as pessoas que se manifestaram contra a presença de Bernardo no 'Dança com as Estrelas' "poderiam ter votado noutros participantes, para que o Bernardo saísse". "Era a única forma que tinham de o fazer. Semana após semana, aquilo que fizeram foi tirar brilho a uma pessoa que a única coisa que estava aqui a fazer, era a tentar ser cada vez melhor a cada gala", reforçou.

Por fim, a comunicadora fez um apelo: "Antes de escreverem alguma coisas nas redes sociais, pensem que o estão a fazer a alguém que tem uma vida, sentimentos, sonhos e vontades. A única coisa que cada um de nós deve fazer é dar a mão, o resto guardem para vocês, que não interessa nada".

Veja aqui este emocionante momento.

