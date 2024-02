Esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, é dia de celebrar o amor e Bruna Gomes não foi exceção.

A ex-concorrente do 'Big Brother' usou a sua conta no Instagram para partilhar um pequeno vídeo com o namorado, Bernardo Sousa, no qual aparecem a abraçados e a dar um beijinho.

Na gravação, Bruna surge com um vestido comprido vermelho, enquanto o piloto apresenta um look de calças e camisa pretas.

"Achei que era foto! Amo-te", escreveu na legenda da fotografia.

