Viola Davis é a nova protagonista da edição de dezembro da revista InStyle e o resultado da produção, apresentado esta segunda-feira, impressionou os fãs.

Com longas tranças e com um visual mais arrojado do que os que habitualmente usa, a atriz mostrou-se irreconhecível e conquistou grandes elogios à sua ousadia.

"Poderosa", "deslumbrante" e "rainha" são algumas das reações.

Veja abaixo a publicação.

