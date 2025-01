Renée Zellweger, protagonista dos filmes 'O Diário de Bridget Jones' e 'Jerry Maguire', foi a escolhida para ser capa da mais recente edição da Vogue britânica, mas parece que os internautas não gostaram muito do resultado final.

Depois de verem as fotografias, há quem diga que tenha sido utilizado photoshop ou até mesmo inteligência artificial para a edição, uma vez que a atriz está completamente irreconhecível.

Renée Zellweger aparece com uma imagem 'demasiado' polida e sem marcas, fazendo com que o seu rosto pareça bem mais jovial. Além disso, a Vogue partilhou um vídeo no qual a atriz recorda os seus melhores looks e aí as diferenças são ainda mais visíveis.

Nos comentários, os internautas não pouparam as críticas, questionando o trabalho da revista.

"A cara verdadeira não superou a visão criativa que vocês tinham?"; "Esta fotografia não podia ter sido mais editada?"; "Vou dizer ao meu filho que é o David Bowie"; "Passaram a Renée pelo processo do ChatGPT?" ou "Por que é que fizeram photoshop e puseram filtros nesta mulher tão bonita? Não era necessário", pode ler-se nalguns comentários.

Ora clique na galeria e veja as imagens publicadas pela Vogue.

